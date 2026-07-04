Смирнов победил в упражнениях на коне на ЧР по спортивной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике, получив 14,300 балла.
- В упражнении на кольцах победу одержал Илья Заика, а в вольных упражнениях золото взял Мухаммаджон Якубов.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
Он получил 14,300 балла. Вторым стал Иван Завричко (14,000), третьим - Владислав Поляшов (13,833).
В упражнении на кольцах победу одержал Илья Заика (14,133), серебро на счету Алексея Усачева (13,466), бронзу завоевал Олег Ступкин (13,333).
В вольных упражнениях золото взял Мухаммаджон Якубов (13,766 балла). Вторым стал Даниел Маринов (13,733), третьим - Даниил Смирнов (13,600).
Соревнования на чемпионате России завершатся 5 июля.