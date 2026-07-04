Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2.

Жители Буэнос-Айреса вышли на улицы праздновать победу, несмотря на аномально холодную погоду.

Болельщики поделились своими эмоциональными переживаниями во время матча.

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл - РИА Новости. Аргентинцы празднуют проход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который игроки их сборной буквально вырвали у команды Кабо-Верде, толпы жителей аргентинской столицы Буэнос-Айреса вышли на улицы, несмотря на аномально холодную погоду, передает корреспондент РИА Новости.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. После напряженного матча Буэнос-Айрес наполнился криками, шумом вувузел, барабанной дробью, гудками автомобилей и взрывами фейерверков. Жители столицы отмечают победу, несмотря на аномально низкую для начала июля температуру - на улице около плюс 2 градусов.

"Этот матч не для сердечников, честно вам скажу. Я даже в дополнительное время переключил канал, не мог уже больше смотреть, так переживал", - заявил РИА Новости болельщик Лионель.

"Я смотрела матч с подругой, она два раза выходила в туалет - и оба раза Аргентина забила гол. В итоге я заперла ее в туалете, и мы забили третий гол", - рассказала жительница Буэнос-Айреса Лаура.

Аргентинцы очень суеверны, поэтому порой идут на странные поступки ради победы сборной.