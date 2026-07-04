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Аргентинцы празднуют победу своей сборной в 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
05:00 04.07.2026 (обновлено: 06:39 04.07.2026)
Аргентинцы празднуют победу своей сборной в 1/8 финала ЧМ

Аргентинцы празднуют проход своей сборной в 1/8 финала ЧМ по футболу

© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2.
  • Жители Буэнос-Айреса вышли на улицы праздновать победу, несмотря на аномально холодную погоду.
  • Болельщики поделились своими эмоциональными переживаниями во время матча.
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл - РИА Новости. Аргентинцы празднуют проход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который игроки их сборной буквально вырвали у команды Кабо-Верде, толпы жителей аргентинской столицы Буэнос-Айреса вышли на улицы, несмотря на аномально холодную погоду, передает корреспондент РИА Новости.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. После напряженного матча Буэнос-Айрес наполнился криками, шумом вувузел, барабанной дробью, гудками автомобилей и взрывами фейерверков. Жители столицы отмечают победу, несмотря на аномально низкую для начала июля температуру - на улице около плюс 2 градусов.
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"Этот матч не для сердечников, честно вам скажу. Я даже в дополнительное время переключил канал, не мог уже больше смотреть, так переживал", - заявил РИА Новости болельщик Лионель.
"Я смотрела матч с подругой, она два раза выходила в туалет - и оба раза Аргентина забила гол. В итоге я заперла ее в туалете, и мы забили третий гол", - рассказала жительница Буэнос-Айреса Лаура.
Аргентинцы очень суеверны, поэтому порой идут на странные поступки ради победы сборной.
В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют с командой Египта. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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