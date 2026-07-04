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Поезд в метро Нью-Йорка украсили флагами стран — участниц ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
04:40 04.07.2026 (обновлено: 06:39 04.07.2026)
Поезд в метро Нью-Йорка украсили флагами стран — участниц ЧМ

Поезд в метро Нью-Йорка украсили флагами стран — участниц ЧМ, включая Иран

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, включая Иран, курсирует по ветке F в метро Нью-Йорка.
  • В поезде мало свободных мест, несмотря на позднее время.
НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, в том числе и Ирана, курсирует по подземке Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд курсирует по ветке F, на нем присутствуют флаги стран-участниц турнира, в том числе и Ирана.
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Американцы иранского вагона не испугались - свободных мест почти нет, несмотря на позднее время (21.15 по местному времени).
Иран с тремя окончившимися вничью матчами оказался на третьем месте в своей группе G, не смог пройти на следующий этап соревнований и вылетел с турнира.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи называл турнир самым политизированным спортивным событием этого года. Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не давали достаточно времени на подготовку и отдых.
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