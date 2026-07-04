Краткий пересказ от РИА ИИ Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, включая Иран, курсирует по ветке F в метро Нью-Йорка.

В поезде мало свободных мест, несмотря на позднее время.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, в том числе и Ирана, курсирует по подземке Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.

Поезд курсирует по ветке F, на нем присутствуют флаги стран-участниц турнира, в том числе и Ирана

Американцы иранского вагона не испугались - свободных мест почти нет, несмотря на позднее время (21.15 по местному времени).

Иран с тремя окончившимися вничью матчами оказался на третьем месте в своей группе G, не смог пройти на следующий этап соревнований и вылетел с турнира.