Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, включая Иран, курсирует по ветке F в метро Нью-Йорка.
- В поезде мало свободных мест, несмотря на позднее время.
НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Поезд с флагами стран-участниц чемпионата мира по футболу, в том числе и Ирана, курсирует по подземке Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд курсирует по ветке F, на нем присутствуют флаги стран-участниц турнира, в том числе и Ирана.
Американцы иранского вагона не испугались - свободных мест почти нет, несмотря на позднее время (21.15 по местному времени).
Иран с тремя окончившимися вничью матчами оказался на третьем месте в своей группе G, не смог пройти на следующий этап соревнований и вылетел с турнира.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи называл турнир самым политизированным спортивным событием этого года. Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не давали достаточно времени на подготовку и отдых.