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Месси лишился единоличного рекорда по числу голевых пасов на ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
03:34 04.07.2026 (обновлено: 04:02 04.07.2026)
Месси лишился единоличного рекорда по числу голевых пасов на ЧМ

Месси лишился единоличного рекорда по числу голевых пасов на чемпионатах мира

© REUTERS / SAM NAVARROЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / SAM NAVARRO
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по числу голевых пасов на чемпионатах мира по футболу.
  • Голевая передача в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде стала для Месси девятой на чемпионатах мира.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лишился единоличного рекорда по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу в связи с обновлением протокола матча против команды Кабо-Верде.
В ночь на субботу по московскому времени сборная Аргентины в Майами в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира. Во втором дополнительном тайме мяч после передачи Месси с углового влетел в ворота соперника от защитника африканской сборной Динея Боржеша. Изначально гол был записан на Кристиана Ромеро, а голевой пас - на Месси. Впоследствии протокол матча подвергся уточнению, из-за чего Месси не стал единоличным рекордсменом и продолжает делить лидерство с Диего Марадоной.
Месси 39 лет, ему также принадлежит бомбардирский рекорд чемпионатов мира (20 голов). Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.
Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Месси унес ноги от Кабо-Верде! Дебютанты ЧМ чуть не нокаутировали чемпионов
Вчера, 03:55
 
ФутболАргентинаЛионель МессиМайамиКабо-ВердеДиего МарадонаКристиан РомероЧМ по футболу 2026Спорт
 
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