Месси лишился единоличного рекорда по числу голевых пасов на ЧМ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси лишился единоличного рекорда по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу в связи с обновлением протокола матча против команды Кабо-Верде.

В ночь на субботу по московскому времени сборная Аргентины в Майами в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира. Во втором дополнительном тайме мяч после передачи Месси с углового влетел в ворота соперника от защитника африканской сборной Динея Боржеша. Изначально гол был записан на Кристиана Ромеро, а голевой пас - на Месси. Впоследствии протокол матча подвергся уточнению, из-за чего Месси не стал единоличным рекордсменом и продолжает делить лидерство с Диего Марадоной.