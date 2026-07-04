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Тренер Агирре разозлился из-за возможного переноса матча с англичанами - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
01:35 04.07.2026
Тренер Агирре разозлился из-за возможного переноса матча с англичанами

Тренер сборной Мексики разозлился из-за возможного переноса матча с англичанами

© AP Photo / Eduardo VerdugoГлавный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре выразил недовольство возможным решением ФИФА перенести начало матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии на более раннее время.
  • СМИ сообщали, что ФИФА может перенести начало встречи на шесть часов раньше из-за угрозы шторма в Мехико.
  • Изначально матч был запланирован на 03:00 мск 6 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре выразил недовольство возможным решением Международной федерации футбола (ФИФА) перенести начало матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии на более раннее время.
Ранее СМИ сообщали, что ФИФА может перенести начало встречи на шесть часов раньше из-за угрозы шторма в Мехико. Изначально матч был запланирован на 03:00 мск 6 июля.
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"Это как удар под дых, потому что это меняет все. Нельзя сказать, что все пошло насмарку - хотя ситуация близка к этому, - но вы, по сути, теряете шесть часов запланированного времени. Мне это совсем не нравится. Разумеется, мы подчинимся решению ФИФА, но лично мне оно очень не по душе, как и моим игрокам", - приводит слова Агирре El Universal.
"Конечно, все это - питание, дневной сон, полноценный ночной отдых, физиотерапия - может показаться мелочью, но это вовсе не так. Сейчас здесь работают 60 человек, чтобы в воскресенье эти 26 парней могли выйти на поле и выиграть матч. Это серьезное дело. По правде говоря, эти перемены - событие весьма значимое. Я понимаю причины и доводы, но со мной никто не советовался, и, честно говоря, я чертовски зол", - добавил тренер.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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06 июля 2026 • начало в 03:00
Матч не начался
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