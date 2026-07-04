Тренер Агирре разозлился из-за возможного переноса матча с англичанами

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре выразил недовольство возможным решением ФИФА перенести начало матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии на более раннее время.

СМИ сообщали, что ФИФА может перенести начало встречи на шесть часов раньше из-за угрозы шторма в Мехико.

Изначально матч был запланирован на 03:00 мск 6 июля.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре выразил недовольство возможным решением Международной федерации футбола (ФИФА) перенести начало матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии на более раннее время.

Ранее СМИ сообщали, что ФИФА может перенести начало встречи на шесть часов раньше из-за угрозы шторма в Мехико . Изначально матч был запланирован на 03:00 мск 6 июля.

"Это как удар под дых, потому что это меняет все. Нельзя сказать, что все пошло насмарку - хотя ситуация близка к этому, - но вы, по сути, теряете шесть часов запланированного времени. Мне это совсем не нравится. Разумеется, мы подчинимся решению ФИФА, но лично мне оно очень не по душе, как и моим игрокам", - приводит слова Агирре El Universal.

"Конечно, все это - питание, дневной сон, полноценный ночной отдых, физиотерапия - может показаться мелочью, но это вовсе не так. Сейчас здесь работают 60 человек, чтобы в воскресенье эти 26 парней могли выйти на поле и выиграть матч. Это серьезное дело. По правде говоря, эти перемены - событие весьма значимое. Я понимаю причины и доводы, но со мной никто не советовался, и, честно говоря, я чертовски зол", - добавил тренер.