Салах признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Австралии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии.
- Сборная Египта обыграла команду Австралии со счетом 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
03 июля 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
55’ • Мохамед Хани (А)
121’ • Джексон Ирвайн (П)
121’ • Авер Мабил (П)
13’ • Эмам Ашур
121’ • Махмуд Сабер (П)
121’ • Рами Рабиа (П)
121’ • Мохамед Салах (П)
121’ • Хоссам Абдельмагид (П)
Салаху 34 года, в его активе 118 матчей и 66 голов за сборную Египта. Летом форвард покинул английский "Ливерпуль", в составе которого провел девять сезонов, и стал свободным агентом.
В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.