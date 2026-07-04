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Салах признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Австралии - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
00:15 04.07.2026
Салах признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Австралии

Египтянин Салах признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Австралии

© Фото : Соцсети ФИФАФутболист сборной Египта Мохамед Салах
Футболист сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
Футболист сборной Египта Мохамед Салах . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии.
  • Сборная Египта обыграла команду Австралии со счетом 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В пятницу сборная Египта обыграла команду Австралии (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти). Салах вышел в стартовом составе и реализовал пенальти в послематчевой серии.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 21:00
Закончен (П)
Австралия
1 : 22:4
Египет
55‎’‎ • Мохамед Хани (А)
121‎’‎ • Джексон Ирвайн (П)
121‎’‎ • Авер Мабил (П)
13‎’‎ • Эмам Ашур
(Карим Хафез)
121‎’‎ • Махмуд Сабер (П)
121‎’‎ • Рами Рабиа (П)
121‎’‎ • Мохамед Салах (П)
121‎’‎ • Хоссам Абдельмагид (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Салаху 34 года, в его активе 118 матчей и 66 голов за сборную Египта. Летом форвард покинул английский "Ливерпуль", в составе которого провел девять сезонов, и стал свободным агентом.
В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Форвард сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Нападающий сборной Египта Салах получил травму в матче ЧМ
27 июня, 09:43
 
ФутболСпортЕгипетАвстралияКабо-ВердеМохамед СалахЛиверпульМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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