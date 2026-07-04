Салах признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Австралии

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии.

Сборная Египта обыграла команду Австралии со счетом 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В пятницу сборная Египта обыграла команду Австралии (1:1 в основное время, 4:2 в серии пенальти). Салах вышел в стартовом составе и реализовал пенальти в послематчевой серии.

Салаху 34 года, в его активе 118 матчей и 66 голов за сборную Египта. Летом форвард покинул английский "Ливерпуль", в составе которого провел девять сезонов, и стал свободным агентом.

В 1/8 финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.