Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что страны, которые больше всего поддерживают Украину в военном плане, будут мешать ее членству в Европейском союзе.

По его мнению, Украина должна выполнить все условия, чтобы стать членом Европейского союза.

БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Страны, которые больше всего сейчас поддерживают в военном плане Украину в конфликте с Россией, будут мешать ее членству в Европейском союзе, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

« "Запомните парадокс: те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в войне против России , будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Европейского союза", - сказал Фицо в интервью словацкому новостному агентству TAS R в субботу.

Премьер Словакии считает, что Украина не может опередить такие подготовленные к членству в Европейском союзе страны, как Сербия, Черногория и Албания.

« "Если Украина заинтересована в том, чтобы стать членом Европейского союза, то она имеет на это право, но она должна выполнить все условия", - заключил Фицо.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.