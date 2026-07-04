Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что страны, которые больше всего поддерживают Украину в военном плане, будут мешать ее членству в Европейском союзе.
- По его мнению, Украина должна выполнить все условия, чтобы стать членом Европейского союза.
БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Страны, которые больше всего сейчас поддерживают в военном плане Украину в конфликте с Россией, будут мешать ее членству в Европейском союзе, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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"Запомните парадокс: те страны, которые больше всего в военном плане поддерживают Украину в войне против России, будут теми, кто больше всего будут мешать ее членству в Европейском союзе, поскольку будут беспокоиться из-за влияния Украины на бюджет Европейского союза", - сказал Фицо в интервью словацкому новостному агентству TASR в субботу.
Премьер Словакии считает, что Украина не может опередить такие подготовленные к членству в Европейском союзе страны, как Сербия, Черногория и Албания.
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"Если Украина заинтересована в том, чтобы стать членом Европейского союза, то она имеет на это право, но она должна выполнить все условия", - заключил Фицо.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня заявила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.