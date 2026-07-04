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Карякин допустил рост числа несправедливых решений FIDE - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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13:39 04.07.2026
Карякин допустил рост числа несправедливых решений FIDE

Карякин допустил рост числа несправедливых решений FIDE в отношении россиян

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Сергей Карякин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет расти.
  • Владимира Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.
  • Крамник заявил, что будет подавать апелляцию на решение FIDE.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Дисквалифицированный ранее Международной шахматной федерацией (FIDE) российский гроссмейстер Сергей Карякин после отстранения 14-го чемпиона мира Владимира Крамника допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет только расти.
В пятницу Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.
Российский гроссмейстер Владимир Крамник на турнире Шахматные звезды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
FIDE на год дисквалифицировала Владимира Крамника
3 июля, 17:15
"Конечно, это ужасно для нашего вида спорта, что дисквалифицирован прославленный чемпион мира Владимир Крамник. Насколько я понял, прочитав его заявление, даже нет каких-то четких цитат, за которые его дисквалифицировали. Его дисквалифицировали в общем и целом, а какие конкретно его высказывания были недопустимы, не указано", - сказал Карякин РИА Новости.
В тот же день Крамник заявил, что будет подавать апелляцию на решение FIDE.
"Мне кажется, что Владимиру Борисовичу надо юридически доказать свою правоту. Я уверен, что он будет этим заниматься. А на самом деле ситуация ненормальная. Четыре года назад меня дисквалифицировали, сейчас Крамника. Складывается ощущение, что подобные дисквалификации будут только нарастать", - добавил Карякин.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год
3 июля, 18:11
 
СпортСергей КарякинМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
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