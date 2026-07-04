Карякин допустил рост числа несправедливых решений FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет расти.

Владимира Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.

Крамник заявил, что будет подавать апелляцию на решение FIDE.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Дисквалифицированный ранее Международной шахматной федерацией (FIDE) российский гроссмейстер Сергей Карякин после отстранения 14-го чемпиона мира Владимира Крамника допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет только расти.

В пятницу Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.

"Конечно, это ужасно для нашего вида спорта, что дисквалифицирован прославленный чемпион мира Владимир Крамник. Насколько я понял, прочитав его заявление, даже нет каких-то четких цитат, за которые его дисквалифицировали. Его дисквалифицировали в общем и целом, а какие конкретно его высказывания были недопустимы, не указано", - сказал Карякин РИА Новости.

В тот же день Крамник заявил, что будет подавать апелляцию на решение FIDE

"Мне кажется, что Владимиру Борисовичу надо юридически доказать свою правоту. Я уверен, что он будет этим заниматься. А на самом деле ситуация ненормальная. Четыре года назад меня дисквалифицировали, сейчас Крамника. Складывается ощущение, что подобные дисквалификации будут только нарастать", - добавил Карякин.