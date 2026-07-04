Карякин допустил рост числа несправедливых решений FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет расти.
- Владимира Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес американского шахматиста Даниэля Народицкого.
- Крамник заявил, что будет подавать апелляцию на решение FIDE.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Дисквалифицированный ранее Международной шахматной федерацией (FIDE) российский гроссмейстер Сергей Карякин после отстранения 14-го чемпиона мира Владимира Крамника допустил, что число несправедливых решений в отношении россиян будет только расти.
В пятницу Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого.
FIDE на год дисквалифицировала Владимира Крамника
3 июля, 17:15
"Конечно, это ужасно для нашего вида спорта, что дисквалифицирован прославленный чемпион мира Владимир Крамник. Насколько я понял, прочитав его заявление, даже нет каких-то четких цитат, за которые его дисквалифицировали. Его дисквалифицировали в общем и целом, а какие конкретно его высказывания были недопустимы, не указано", - сказал Карякин РИА Новости.
"Мне кажется, что Владимиру Борисовичу надо юридически доказать свою правоту. Я уверен, что он будет этим заниматься. А на самом деле ситуация ненормальная. Четыре года назад меня дисквалифицировали, сейчас Крамника. Складывается ощущение, что подобные дисквалификации будут только нарастать", - добавил Карякин.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.