Экономист рассказал, сколько тратят европейцы на кондиционеры в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, особенно сложная ситуация в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

Жители Европы, столкнувшиеся с экстремальной жарой, вынуждены тратить до 70% своей зарплаты на покупку и установку кондиционеров.

Высокие цены на кондиционеры и электроэнергию в Европе связаны с последствиями энергокризиса после отказа от российского газа и нефти.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Жители Европы, которые столкнулись с экстремальной жарой, вынуждены отдавать до 70% своей зарплаты на покупку и установку кондиционеров, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. В отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 °C. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Испании , Португалии, Франции, Италии и Греции, где экстремальная жара сопровождается засухой и повышенной пожарной опасностью.

"Средняя стоимость бытового сплит-кондиционера в Европе составляет примерно 550-800 евро, а установка - еще 450–600 евро. То есть итоговая покупка "под ключ" обходится в 1000-1400 евро. В некоторых странах, например в Португалии и Испании, такие расходы могут съедать до 70% месячной зарплаты", - рассказал Родин, ссылаясь на открытые данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Так, жители Португалии в среднем получают 2000-2100 евро в месяц, а Испании - около 2700 евро в месяц. С учетом того, что покупка и установка кондиционера может достигать 1400 евро, гражданам этих стран придется отдать за это примерно 60-70% своей зарплаты.

В Италии при средней месячной зарплате в 3000 евро покупка кондиционера обойдется в 45-50% дохода.

В Северной и Западной Европе ситуация выглядит мягче, подчеркнул аналитик. Например, в Германии, где средняя зарплата составляет 5500 евро, на кондиционер жители потратят примерно 20-25% месячного заработка. А во Франции при средней зарплате в 3800 евро - около 30–35%.

Эксперт объяснил, что высокие цены на кондиционеры в Европе во многом связаны с последствиями энергокризиса. После отказа от российского газа и нефти Европа перешла на более дорогие альтернативные источники сырья. В результате выросли затраты на производство электроэнергии: для домохозяйств и бизнеса уже несколько лет электричество остается дорогим.