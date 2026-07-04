Эрдоган заявил, что Израиль впал в зависимость от войн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильское правительство впало в зависимость от войн.
- Он подчеркнул, что Израиль продолжает нелегитимные и бесчеловечные нападения на жителей сектора Газа.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Израильское правительство впало в зависимость от войн, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Заявление президента Турции прозвучало на совместной пресс-конференции с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.
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"Израильские оккупационные силы продолжают нелегитимные и бесчеловечные нападения на угнетенных жителей сектора Газа. Нельзя давать шанса впавшему в зависимость от войн израильскому правительству вновь вынудить наш регион задыхаться от запаха пороха и крови. Турция хочет такую атмосферу, в которой все жители региона, независимо от их вероисповедания, живут в мире и безопасности", - заявил Эрдоган.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.