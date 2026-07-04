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Эрдоган заявил, что Израиль впал в зависимость от войн - РИА Новости, 04.07.2026
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20:02 04.07.2026
Эрдоган заявил, что Израиль впал в зависимость от войн

Эрдоган заявил, что правительство Израиля впало в зависимость от войн

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что израильское правительство впало в зависимость от войн.
  • Он подчеркнул, что Израиль продолжает нелегитимные и бесчеловечные нападения на жителей сектора Газа.
СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Израильское правительство впало в зависимость от войн, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Заявление президента Турции прозвучало на совместной пресс-конференции с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.
«
"Израильские оккупационные силы продолжают нелегитимные и бесчеловечные нападения на угнетенных жителей сектора Газа. Нельзя давать шанса впавшему в зависимость от войн израильскому правительству вновь вынудить наш регион задыхаться от запаха пороха и крови. Турция хочет такую атмосферу, в которой все жители региона, независимо от их вероисповедания, живут в мире и безопасности", - заявил Эрдоган.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.
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