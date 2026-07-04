Эрдоган заявил, что Израиль впал в зависимость от войн

СТАМБУЛ, 4 июл – РИА Новости. Израильское правительство впало в зависимость от войн, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.