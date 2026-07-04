В Алтайском крае братья-близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Краткий пересказ от РИА ИИ Братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике.

Братья планируют продолжить образование в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовым делом.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Братья-близнецы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике, это уникальный случай, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

"В Алтайском крае зафиксирован уникальный случай: братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из города Заринска получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники школы №15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба – золотые медалисты", - говорится в сообщении

Уточняется, что, помимо физики, выпускники успешно сдали русский язык и математику: Александр – 94 и 86 баллов соответственно, Сергей – 91 и 88 баллов.