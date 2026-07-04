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В Алтайском крае братья-близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике - РИА Новости, 04.07.2026
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13:36 04.07.2026
В Алтайском крае братья-близнецы получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Братья-близнецы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике.
  • Братья планируют продолжить образование в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовым делом.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Братья-близнецы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике, это уникальный случай, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
Алтайском крае зафиксирован уникальный случай: братья-близнецы Александр и Сергей Половниковы из города Заринска получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Выпускники школы №15 стали единственными стобалльниками в своей школе в этом году. Оба – золотые медалисты", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, помимо физики, выпускники успешно сдали русский язык и математику: Александр – 94 и 86 баллов соответственно, Сергей – 91 и 88 баллов.
Отмечается, что братья планируют продолжить образование в Томске, связав свою профессиональную деятельность с нефтегазовым делом.
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ОбществоАлтайский крайЗаринскТомскСергей ПоловниковФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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