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"Пора замолчать!": Дзюба обвинил Аршавина в зависти к Роналду - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
21:50 04.07.2026 (обновлено: 21:51 04.07.2026)
"Пора замолчать!": Дзюба обвинил Аршавина в зависти к Роналду

Дзюба призвал Аршавина замолчать и наслаждаться игрой Роналду на чемпионате мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба в ответ на слова экс-игрока лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина о Криштиану Роналду заявил, что нужно замолчать и наслаждаться последним временем португальца на чемпионате мира.
Ранее Аршавин заявил, что Роналду потерял в скорости и вредит сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
«
"Андрей Сергеевич (Аршавин) в 32-33 года в принципе закончил. В 32 года был его пик. Человек в 41 год играет на чемпионате мира, забивает и тащит команду. Он - это олицетворение Португалии. Говорить, кому сколько лет, что он пассажир… Месси немного бегает, но вся команда играет на него правильно. Роналду забивает как Овечкин, таких больше не будет. Надо просто замолчать и наслаждаться его последним временем. Все эти рассказчики... Он за один сезон забил больше, чем они за всю карьеру. Златан, Андрей Сергеевич, вы где? Он там, он феерит и продолжает творить историю. Зависть - плохая вещь", - заявил Дзюба на Ночи Московского спорта.
В 1/8 финала мирового первенства сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча состоится 6 июля. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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ФутболСпортАндрей АршавинКриштиану РоналдуАртём ДзюбаЧМ по футболу 2026
 
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