"Пора замолчать!": Дзюба обвинил Аршавина в зависти к Роналду

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"Андрей Сергеевич (Аршавин) в 32-33 года в принципе закончил. В 32 года был его пик. Человек в 41 год играет на чемпионате мира, забивает и тащит команду. Он - это олицетворение Португалии. Говорить, кому сколько лет, что он пассажир… Месси немного бегает, но вся команда играет на него правильно. Роналду забивает как Овечкин, таких больше не будет. Надо просто замолчать и наслаждаться его последним временем. Все эти рассказчики... Он за один сезон забил больше, чем они за всю карьеру. Златан, Андрей Сергеевич, вы где? Он там, он феерит и продолжает творить историю. Зависть - плохая вещь", - заявил Дзюба на Ночи Московского спорта.