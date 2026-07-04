Гранит Джака отказался переходить в "Челси"

Джаке 35 лет, он перешел в "Сандерленд" из "Байера" летом 2025 года. В минувшем сезоне швейцарец сыграл 36 матчей и забил один мяч. Ранее он также выступал за швейцарский "Базель", немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха и английский "Арсенал". На счету Джаки 150 матчей и 18 голов в составе сборной Швейцарии.