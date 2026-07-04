"Динамо" обыграло "Нижний Новгород" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Нижним Новгородом» в товарищеском матче.
- Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо», мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Нижним Новгородом" в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо" В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У "Нижнего Новгорода" отличился Андрей Ивлев.
Победа стала первой для немца Сандро Шварца после возвращения на пост главного тренера "Динамо" в мае. Специалист ранее возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
В следующем товарищеском матче "Динамо" 7 июля сыграет с "Оренбургом" в Новогорске. В первой игре предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда примет самарские "Крылья Советов".
В другом товарищеском матче махачкалинское "Динамо" разгромило "Ленинградец" со счетом 3:0.