Луис Диас стал лучшим игроком матча сборных Колумбии и Ганы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Ганы.
- Сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футболист сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на субботу сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0. Диас вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте встречи.
04 июля 2026 • начало в 04:30
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Диасу 29 лет. Вингер представляет немецкую "Баварию". На его счету 78 матчей и 23 гола за сборную Колумбии.
Сборная Колумбии в 1/8 финала 7 июля встретится в Ванкувере с командой Швейцарии. Чемпионат мира завершится 19 июля.