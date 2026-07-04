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Луис Диас стал лучшим игроком матча сборных Колумбии и Ганы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
07:23 04.07.2026
Луис Диас стал лучшим игроком матча сборных Колумбии и Ганы на ЧМ

Футболист "Баварии" Диас стал лучшим игроком матча сборных Колумбии и Ганы на ЧМ

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFКолумбиец Луис Диас в борьбе с вратарем Ганы Лоуренсом Ати-Зиджи
Колумбиец Луис Диас в борьбе с вратарем Ганы Лоуренсом Ати-Зиджи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Ганы.
  • Сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футболист сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на субботу сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0. Диас вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте встречи.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 04:30
Завершен
Колумбия
1 : 0
Гана
14‎’‎ • Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Диасу 29 лет. Вингер представляет немецкую "Баварию". На его счету 78 матчей и 23 гола за сборную Колумбии.
Сборная Колумбии в 1/8 финала 7 июля встретится в Ванкувере с командой Швейцарии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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