Колумбиец Луис Диас в борьбе с вратарем Ганы Лоуренсом Ати-Зиджи

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF Колумбиец Луис Диас в борьбе с вратарем Ганы Лоуренсом Ати-Зиджи

Луис Диас стал лучшим игроком матча сборных Колумбии и Ганы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Ганы.

Сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футболист сборной Колумбии Луис Диас признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Ганы, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на субботу сборная Колумбии обыграла команду Ганы со счетом 1:0. Диас вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте встречи.

Диасу 29 лет. Вингер представляет немецкую "Баварию". На его счету 78 матчей и 23 гола за сборную Колумбии.