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Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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21:10 04.07.2026
Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Черноусов стал чемпионом России по стрельбе с 10 м из пневматического пистолета

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАртем Черноусов
Артем Черноусов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Артем Черноусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России.
  • Дарья Исакова одержала победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и чемпион мира 2018 года Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России, который проходит в подмосковном Игнатове.
Второе место занял Антон Аристархов, тройку замкнул Сергей Кулебакин.
У женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров победу одержала Дарья Исакова, второе место заняла Анна Тимофеева, третьей стала Евгения Падерина.
Чемпионат России завершится 11 июля.
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