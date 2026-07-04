Черноусов стал чемпионом России по стрельбе из пневматического пистолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России.
- Дарья Исакова одержала победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и чемпион мира 2018 года Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России, который проходит в подмосковном Игнатове.
Второе место занял Антон Аристархов, тройку замкнул Сергей Кулебакин.
У женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров победу одержала Дарья Исакова, второе место заняла Анна Тимофеева, третьей стала Евгения Падерина.
Чемпионат России завершится 11 июля.