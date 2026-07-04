На Земле началась мощная магнитная буря

"Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля", — пояснили в лаборатории.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.