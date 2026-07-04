На Земле началась мощная магнитная буря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
- Это второе геомагнитное событие года.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Буря выросла до G3.33. Второе событие года", — рассказали в учреждении.
Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. Поле Земли почти 24 часа находилось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14:00 мск, но все же уступило.
"Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля", — пояснили в лаборатории.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.