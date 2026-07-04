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На Земле началась мощная магнитная буря - РИА Новости, 04.07.2026
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Наука
 
10:39 04.07.2026 (обновлено: 11:30 04.07.2026)
На Земле началась мощная магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря уровня G3.33

© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : ESA/NASA/SOHO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
  • Это второе геомагнитное событие года.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3.33, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Буря выросла до G3.33. Второе событие года", — рассказали в учреждении.
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Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. Поле Земли почти 24 часа находилось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14:00 мск, но все же уступило.
"Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля", — пояснили в лаборатории.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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