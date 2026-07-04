Рейтинг@Mail.ru
Сальников оценил битву пловцов за попадание в олимпийскую сборную - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 04.07.2026
Сальников оценил битву пловцов за попадание в олимпийскую сборную

Сальников: у пловцов битва за попадание в олимпийскую сборную будет жесткой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Сальников
Владимир Сальников - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Сальников. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сальников заявил, что в сборной России борьба за место в олимпийской команде будет напряженной из-за смены поколений.
  • Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, и российская сборная сможет принять в них участие, так как российские атлеты были допущены к соревнованиям.
  • Сальников считает, что из-за появления молодых спортсменов битва за попадание в олимпийскую команду будет жесткой и покажет высокие результаты мирового уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что в сборной России борьба за место в олимпийской команде будет крайне напряженной из-за смены поколений.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
"Прогнозов по Олимпиаде традиционно давать не буду. Как правило, в олимпийский год происходит очень сильная смена поколений. Появляются пловцы в возрасте 16–18 лет - не вдруг, а из тех, кто выступал на "Веселых дельфинах", юношеских чемпионатах России и так далее. Это связано с физиологическим ростом: в этом возрасте можно улучшить результат на секунды, а иногда и больше. А устоявшийся спортсмен с многолетним стажем такого показать не может - его улучшения будут значительно скромнее", - сказал Сальников.
"Эта смена происходит везде. В каждый олимпийский год мы узнаем новые имена. Я считаю, что просто так попасть в олимпийскую команду без усилий невозможно. Нужно быть готовым, что битва за попадание будет очень жесткой, интересной и покажет высокие результаты мирового уровня. А кто как себя проявит, мы узнаем, наблюдая за этим событием", - отметил Сальников.
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Сальников назвал упорство Ефимовой примером правильного подхода в спорте
Вчера, 14:31
 
СпортВладимир СальниковПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала