Сальников оценил битву пловцов за попадание в олимпийскую сборную

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Сальников заявил, что в сборной России борьба за место в олимпийской команде будет напряженной из-за смены поколений.
- Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, и российская сборная сможет принять в них участие, так как российские атлеты были допущены к соревнованиям.
- Сальников считает, что из-за появления молодых спортсменов битва за попадание в олимпийскую команду будет жесткой и покажет высокие результаты мирового уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что в сборной России борьба за место в олимпийской команде будет крайне напряженной из-за смены поколений.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
"Прогнозов по Олимпиаде традиционно давать не буду. Как правило, в олимпийский год происходит очень сильная смена поколений. Появляются пловцы в возрасте 16–18 лет - не вдруг, а из тех, кто выступал на "Веселых дельфинах", юношеских чемпионатах России и так далее. Это связано с физиологическим ростом: в этом возрасте можно улучшить результат на секунды, а иногда и больше. А устоявшийся спортсмен с многолетним стажем такого показать не может - его улучшения будут значительно скромнее", - сказал Сальников.
"Эта смена происходит везде. В каждый олимпийский год мы узнаем новые имена. Я считаю, что просто так попасть в олимпийскую команду без усилий невозможно. Нужно быть готовым, что битва за попадание будет очень жесткой, интересной и покажет высокие результаты мирового уровня. А кто как себя проявит, мы узнаем, наблюдая за этим событием", - отметил Сальников.