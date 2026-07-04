Сальников оценил битву пловцов за попадание в олимпийскую сборную

"Эта смена происходит везде. В каждый олимпийский год мы узнаем новые имена. Я считаю, что просто так попасть в олимпийскую команду без усилий невозможно. Нужно быть готовым, что битва за попадание будет очень жесткой, интересной и покажет высокие результаты мирового уровня. А кто как себя проявит, мы узнаем, наблюдая за этим событием", - отметил Сальников.