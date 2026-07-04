В Ленинградской области сбили 72 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбито 72 БПЛА противника.
- Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Над Ленинградской областью сбито 72 БПЛА противника, информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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