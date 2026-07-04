Над Ленинградской областью сбили 67 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО сбила 67 дронов над Ленинградской областью, сообщил Дрозденко.
- Обломки БПЛА упали в районе порта Высоцк.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 67 дронов над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Боевая работа продолжается", — написал он в канале на платформе "Макс".
Обломки сбитых БПЛА упали в районе порта Высоцк, добавил глава региона.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город подвергся масштабной атаке дронов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18