Аршавин рассказал, почему поправился

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин признался, что поправился из-за лени.
- Он отметил, что в настоящее время не поддерживает физическую форму.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что поправился из-за лени.
Аршавин завершил спортивную карьеру в 2018 году.
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"К сожалению, не поддерживаю форму, я поправился. Всему виной лень, время можно найти всегда", - рассказал Аршавин на Дне Московского спорта.
"Помню, в детстве мама по воскресеньям таскала на каток. Мне это ужасно не нравилось, ненавидел. Никогда не думал, что буду любительски заниматься хоккеем. И завлекло. Ничего не болит - это главный критерий. Потому что даже после 15 минут футбола все начинает болеть, сводит икры", - добавил он.
Аршавину 45 лет, он выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008.
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