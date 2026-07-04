Аршавин рассказал, почему поправился

"К сожалению, не поддерживаю форму, я поправился. Всему виной лень, время можно найти всегда", - рассказал Аршавин на Дне Московского спорта.

"Помню, в детстве мама по воскресеньям таскала на каток. Мне это ужасно не нравилось, ненавидел. Никогда не думал, что буду любительски заниматься хоккеем. И завлекло. Ничего не болит - это главный критерий. Потому что даже после 15 минут футбола все начинает болеть, сводит икры", - добавил он.