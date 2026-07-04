Рейтинг@Mail.ru
Аршавин рассказал, почему поправился - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:56 04.07.2026
Аршавин рассказал, почему поправился

Аршавин признался, что поправился из-за лени

© Фото : photo.khl.ru, Юрий Кузьмин, Владимир БеззубовБывший футболист сборной России Андрей Аршавин
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : photo.khl.ru, Юрий Кузьмин, Владимир Беззубов
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин признался, что поправился из-за лени.
  • Он отметил, что в настоящее время не поддерживает физическую форму.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что поправился из-за лени.
Аршавин завершил спортивную карьеру в 2018 году.
«
"К сожалению, не поддерживаю форму, я поправился. Всему виной лень, время можно найти всегда", - рассказал Аршавин на Дне Московского спорта.
"Помню, в детстве мама по воскресеньям таскала на каток. Мне это ужасно не нравилось, ненавидел. Никогда не думал, что буду любительски заниматься хоккеем. И завлекло. Ничего не болит - это главный критерий. Потому что даже после 15 минут футбола все начинает болеть, сводит икры", - добавил он.
Аршавину 45 лет, он выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008.
Андрей Аршавин (Россия) с сыном Арсением - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сын Аршавина стал чемпионом в составе "Спартака"
28 октября 2025, 22:48
 
ФутболРоссияАндрей АршавинЗенитАрсенал (Лондон)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Марокко
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Парагвай
    Франция
    0
    1
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    664
    476
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
    66722
    07666
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
    76
    61
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Зверев
    264
    676
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
    66663
    47746
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала