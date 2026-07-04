В Петербурге арестовали обвиняемого в участии в "Легионе "Свобода России"*

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в участии в деятельности "Легиона "Свобода России"* на территории Украины.

Максим Панин, обвиняемый, принял публичную присягу террористической организации, выполнял поставленные руководством задачи, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации.

Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства на территории Петербурга.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в участие в деятельности "Легиона "Свобода России"* на территории Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ … Срок меры - 01.09.2026", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2023 года по июнь 2026 года Панин на территории Украины участвовал в деятельности украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*, признанного террористической организацией.

"Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие", - отмечается в сообщении.

Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства на территории Петербурга.