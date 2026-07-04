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В Петербурге арестовали обвиняемого в участии в "Легионе "Свобода России"* - РИА Новости, 04.07.2026
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02:16 04.07.2026 (обновлено: 02:53 04.07.2026)
В Петербурге арестовали обвиняемого в участии в "Легионе "Свобода России"*

Арестован обвиняемый в участии в террористической группировке Панин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в участии в деятельности "Легиона "Свобода России"* на территории Украины.
  • Максим Панин, обвиняемый, принял публичную присягу террористической организации, выполнял поставленные руководством задачи, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации.
  • Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства на территории Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в участие в деятельности "Легиона "Свобода России"* на территории Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ… Срок меры - 01.09.2026", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с июня 2023 года по июнь 2026 года Панин на территории Украины участвовал в деятельности украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"*, признанного террористической организацией.
"Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие", - отмечается в сообщении.
Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства на территории Петербурга.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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