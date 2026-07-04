Антонелли стал победителем квалификации Гран-при Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли из «Мерседеса» стал победителем квалификации Гран-при Великобритании с результатом 1 минута 28,111 секунды.
- Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третьим — Льюис Хэмилтон, также пилот «Феррари».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем квалификации к основной гонке девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
Лучший круг итальянца составил 1 минуту 28,111 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,175 секунды), третье время показал другой пилот скудерии - британец Льюис Хэмилтон (+0,347).
Далее в первой десятке расположились: 4. Джордж Расселл ("Мерседес"; +0,370), 5. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +0,635), 6. Ландо Норрис ("Макларен"; +0,766), 7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"; +0,782), 8. Оскар Пиастри ("Макларен"; +0,921), 9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", +1,194), 10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1,605).
Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.