Краткий пересказ от РИА ИИ Кими Антонелли из «Мерседеса» стал победителем спринтерской гонки в рамках Гран-при Великобритании.

Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари», третье — Ландо Норрис из «Макларен».

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем спринтерской гонки в рамках девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".

Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из " Феррари ", третье место занял его соотечественник Ландо Норрис из команды "Макларен".

Также в очки по итогам спринта попали: 4. Джордж Расселл (Великобритания; "Мерседес"), 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари"), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл"), 7. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен"), 8. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз").