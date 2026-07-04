"Ахмат" сыграл вничью с "Нови-Пазаром" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с сербским клубом «Нови-Пазар» в товарищеском матче в Сербии со счетом 1:1.
- Исмаэл Силва забил гол за «Ахмат» на 30-й минуте.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Грозненский футбольный "Ахмат" сыграл вничью с сербским клубом "Нови-Пазар" в товарищеском матче в Сербии.
Последняя встреча второго тренировочного сбора грозненцев завершилась со счетом 1:1, у российского клуба отличился Исмаэл Силва (30-я минута).
"Ахмат" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с московским "Локомотивом".