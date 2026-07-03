"Зенит" разгромил "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Егор Потапенко (46-я и 48-я минуты), мячи также забили Тимофей Хотулев (15), Давид Хубецов (64) и Александр Юдин (76). У "Динамо" с пенальти отличился Данил Авраменко (75).