"Зенит" разгромил "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Зенит» победил «Динамо» в матче 13-го тура Молодежной футбольной лиги со счетом 5:1.
- «Зенит» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице МФЛ, а «Динамо» продлило серию поражений до четырех игр и находится на 11-м месте.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 13-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Егор Потапенко (46-я и 48-я минуты), мячи также забили Тимофей Хотулев (15), Давид Хубецов (64) и Александр Юдин (76). У "Динамо" с пенальти отличился Данил Авраменко (75).
"Зенит" одержал третью победу подряд. Петербургская команда, набрав 29 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице МФЛ. "Динамо" продлило серию поражений до четырех игр. Московский клуб с 14 баллами располагается на 11-м месте.
Результаты других матчей дня:
- "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - 3:1;
- "Нижний Новгород" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0;
- "Динамо" (Махачкала) - "Локомотив" (Москва) -1:3;
- "Спартак" (Москва) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 1:6;
- "Факел" (Воронеж) - "Краснодар" - 1:2;
- ЦСКА (Москва) - "Ростов" - 2:3;
- "Чертаново" (Москва) - "Родина" (Москва) - 0:2.