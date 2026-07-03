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"Зенит" разгромил "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
19:20 03.07.2026 (обновлено: 19:21 03.07.2026)
"Зенит" разгромил "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

"Зенит" победил московское "Динамо" в матче Молодежной футбольной лиги

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБолельщики ФК "Зенит"
Болельщики ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» победил «Динамо» в матче 13-го тура Молодежной футбольной лиги со счетом 5:1.
  • «Зенит» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице МФЛ, а «Динамо» продлило серию поражений до четырех игр и находится на 11-м месте.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в матче 13-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Егор Потапенко (46-я и 48-я минуты), мячи также забили Тимофей Хотулев (15), Давид Хубецов (64) и Александр Юдин (76). У "Динамо" с пенальти отличился Данил Авраменко (75).
"Зенит" одержал третью победу подряд. Петербургская команда, набрав 29 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице МФЛ. "Динамо" продлило серию поражений до четырех игр. Московский клуб с 14 баллами располагается на 11-м месте.
Результаты других матчей дня:
  • "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - 3:1;
  • "Нижний Новгород" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0;
  • "Динамо" (Махачкала) - "Локомотив" (Москва) -1:3;
  • "Спартак" (Москва) - "Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - 1:6;
  • "Факел" (Воронеж) - "Краснодар" - 1:2;
  • ЦСКА (Москва) - "Ростов" - 2:3;
  • "Чертаново" (Москва) - "Родина" (Москва) - 0:2.
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