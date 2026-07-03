В вузах появится обязательный курс "Русский язык как государственный"

Краткий пересказ от РИА ИИ В вузах РФ появится обязательный курс «Русский язык как государственный» в 2027/2028 учебном году.

Курс будет включен в «единое ядро высшего образования» и станет обязательным для всех студентов.

Дисциплина предполагает изучение законодательства РФ, регулирующего использование государственного языка, и практику его применения.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обязательный курс "Русский язык как государственный" появится во всех вузах РФ в 2027/2028 учебном году, сообщает газета Обязательный курс "Русский язык как государственный" появится во всех вузах РФ в 2027/2028 учебном году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобрнауки России.

"В университетах появится новый обязательный курс - "Русский язык как государственный". Сейчас им занимается Минобрнауки. Проект концепции дорабатывается с учетом мнения экспертного сообщества. Ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году. Это позволит включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года, сообщили "Известиям" в Минобрнауки", - пишет газета.

Отмечается, что курс может быть запущен университетом в любое время в течение года. Дисциплину включат в "единое ядро высшего образования", поэтому она будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения.