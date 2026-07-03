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В вузах появится обязательный курс "Русский язык как государственный" - РИА Новости, 03.07.2026
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00:07 03.07.2026 (обновлено: 09:44 03.07.2026)
В вузах появится обязательный курс "Русский язык как государственный"

В вузах в 2027 году появится курс "Русский язык как государственный"

© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В вузах РФ появится обязательный курс «Русский язык как государственный» в 2027/2028 учебном году.
  • Курс будет включен в «единое ядро высшего образования» и станет обязательным для всех студентов.
  • Дисциплина предполагает изучение законодательства РФ, регулирующего использование государственного языка, и практику его применения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обязательный курс "Русский язык как государственный" появится во всех вузах РФ в 2027/2028 учебном году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобрнауки России.
"В университетах появится новый обязательный курс - "Русский язык как государственный". Сейчас им занимается Минобрнауки. Проект концепции дорабатывается с учетом мнения экспертного сообщества. Ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году. Это позволит включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года, сообщили "Известиям" в Минобрнауки", - пишет газета.
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Отмечается, что курс может быть запущен университетом в любое время в течение года. Дисциплину включат в "единое ядро высшего образования", поэтому она будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения.
По данным "Известий", "Русский язык как государственный" предполагает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Главным документом на курсе будет закон "О государственном языке РФ".
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