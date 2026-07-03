Группировка "Восток" удерживает инициативу, заявил Герасимов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Войска группировки "Восток" уверенно удерживают инициативу, продвигаясь в Запорожской и Днепропетровской областях, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе встречи с докладом выступил Герасимов.

"Войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях", - сказал Герасимов.