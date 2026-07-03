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Группировка "Восток" удерживает инициативу, заявил Герасимов - РИА Новости, 03.07.2026
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Группировка "Восток" удерживает инициативу, заявил Герасимов

Герасимов: группировка "Восток" удерживает инициативу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войска группировки "Восток" продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях, удерживая инициативу.
  • Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где с докладом выступил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Войска группировки "Восток" уверенно удерживают инициативу, продвигаясь в Запорожской и Днепропетровской областях, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе встречи с докладом выступил Герасимов.
"Войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях", - сказал Герасимов.
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