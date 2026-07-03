Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Александровку в Днепропетровской области
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия... За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
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