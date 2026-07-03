СМИ: подозреваемая в организации взрыва в Монако имела в ФРГ статус беженки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинка, подозреваемая в покушении на Вадима Ермолаева в Монако, получила статус беженки в Германии в октябре 2022 года.
- Она проживала в Хофхайме.
ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Украинка, подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, получила статус беженки в Германии, сообщило издание Nice-Matin.
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"До этого проживала <...> в Хофхайме, <...> где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны", — говорится в материале со ссылкой на документы Интерпола.
Как передавал телеканал France Info, после совершения преступления Анастасия Березовская направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. По данным BFMTV, сейчас она находится в ФРГ. Женщина может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.
В понедельник вечером на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленник оставил у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в дом. По данным Figaro, в качестве "предупреждения" для бизнесмена покушение могла организовать СБУ.
Кто такой Ермолаев
Это основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
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