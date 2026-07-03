Рейтинг@Mail.ru
СМИ: подозреваемая в организации взрыва в Монако имела в ФРГ статус беженки - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.07.2026 (обновлено: 18:39 03.07.2026)
СМИ: подозреваемая в организации взрыва в Монако имела в ФРГ статус беженки

Nice-Matin: подозреваемая в покушении на Ермолаева имела в ФРГ статус беженки

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинка, подозреваемая в покушении на Вадима Ермолаева в Монако, получила статус беженки в Германии в октябре 2022 года.
  • Она проживала в Хофхайме.
ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Украинка, подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, получила статус беженки в Германии, сообщило издание Nice-Matin.
«

"До этого проживала <...> в Хофхайме, <...> где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны", — говорится в материале со ссылкой на документы Интерпола.

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Германии обыскали квартиру подозреваемой в организации взрыва в Монако
Вчера, 14:47
Как передавал телеканал France Info, после совершения преступления Анастасия Березовская направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. По данным BFMTV, сейчас она находится в ФРГ. Женщина может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.
В понедельник вечером на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленник оставил у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в дом. По данным Figaro, в качестве "предупреждения" для бизнесмена покушение могла организовать СБУ.

Кто такой Ермолаев

Это основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Доигрались: украинский терроризм пришел в Европу
2 июля, 08:00
 
В миреМонакоГерманияУкраинаВадим ЕрмолаевИнтерполСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала