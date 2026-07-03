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Глава МИД Украины отказался общаться с прессой, выйдя из здания МИД Польши - РИА Новости, 03.07.2026
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14:59 03.07.2026
Глава МИД Украины отказался общаться с прессой, выйдя из здания МИД Польши

Сибига отказался общаться с прессой, выйдя из МИД Польши

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в МИД Польши в Варшаве на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников.
  • Выйдя из здания МИД, он отказался общаться с прессой и направился в посольство Украины в Варшаве.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, приехавший в Варшаву на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников, отказался общаться с прессой, выйдя из здания МИД Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Более двух часов назад Сибига во главе украинской делегации прибыл в МИД Польше на улице Шуха в Варшаве. Украинский министр, который в конце июня грозил Варшаве "зеркальными шагами", зашел в здание МИД Польши со словами "мы обречены на хорошее соседство".
Выйдя из здания польского МИД, Сибига не стал общаться с прессой и не остановился возле поджидавших его польских и иностранных журналистов, направившись в сопровождении своей делегации в здание посольства своей страны в Варшаве.
В конце июня Сибига также пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше. Он заявил журналистам, что видит "существенный рост антиукраинских настроений в Польше", что как министр получает информацию о фактах нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польше.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенные в России террористические организации.
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