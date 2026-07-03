Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в МИД Польши в Варшаве на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников.

Выйдя из здания МИД, он отказался общаться с прессой и направился в посольство Украины в Варшаве.

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, приехавший в Варшаву на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников, отказался общаться с прессой, выйдя из здания МИД Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Более двух часов назад Сибига во главе украинской делегации прибыл в МИД Польше на улице Шуха в Варшаве. Украинский министр, который в конце июня грозил Варшаве "зеркальными шагами", зашел в здание МИД Польши со словами "мы обречены на хорошее соседство".

Выйдя из здания польского МИД, Сибига не стал общаться с прессой и не остановился возле поджидавших его польских и иностранных журналистов, направившись в сопровождении своей делегации в здание посольства своей страны в Варшаве.

В конце июня Сибига также пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше. Он заявил журналистам, что видит "существенный рост антиукраинских настроений в Польше", что как министр получает информацию о фактах нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польше.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.