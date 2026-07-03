В Госдуме предложили ввести систему поощрений для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести систему поощрений для школьников за значительный образовательный прогресс.

Формами поощрения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение или иные меры поддержки.

По мнению Чернышова, такая инициатива повысит мотивацию школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны стремление к росту и готовность улучшать собственные результаты.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести систему поощрений в форме единовременных выплат, образовательных сертификатов или грантов для школьников за значительный образовательный прогресс.

Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю рассмотреть возможность создания системы поощрения обучающихся общеобразовательных организаций, продемонстрировавших наибольший образовательный прогресс за определенный период обучения", - сказано в документе.

Согласно предложению, формами поощрения могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение либо иные меры поддержки, определяемые уполномоченными органами.

Вице-спикер Госдумы отметил, что действующая система поощрения в основном ориентирована на учащихся, которые уже демонстрируют высокие образовательные результаты.

"Безусловно, победители олимпиад, стобалльники и медалисты заслуживают признания и поддержки за свои достижения. Но при этом среди школьников немало ребят, чей успех выражается не в абсолютных показателях, а в значительном личном прогрессе", - отметил депутат.

По его словам, речь идет об учениках, которые благодаря дисциплине, целеустремленности и ежедневному труду смогли существенно улучшить результаты обучения, повысить успеваемость и преодолеть имеющиеся трудности в освоении учебной программы.

Такие достижения, по его мнению, сегодня практически не имеют самостоятельных механизмов признания и поощрения, но способность добиваться существенного улучшения своих показателей в обучении заслуживает не меньшего внимания, чем высокий итоговый результат.

« "Поощрение таких достижений позволит дополнительно мотивировать школьников к учебе и будет способствовать формированию системы, в которой важны не только высокие показатели, но и стремление к постоянному росту, настойчивость в достижении целей и готовность последовательно улучшать собственные результаты независимо от стартового уровня подготовки", - считает Чернышов

Парламентарий добавил, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать воспитанию молодых людей, ориентированных на развитие, готовых активно работать и вносить весомый вклад в развитие страны.