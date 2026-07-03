Футболисты сборной Туниса сдали положительный допинг-тест на ЧМ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Допинг-тесты не менее восьми игроков сборной Туниса по футболу показали положительный результат на кленбутерол, сообщает Daily Mail.
- Наличие препарата, скорее всего, было вызвано употреблением местного мяса на базе команды в Мексике.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Допинг-тесты не менее восьми игроков сборной Туниса по футболу показали положительный результат на запрещенный препарат кленбутерол, сообщает Daily Mail.
По данным источника, официальные лица установили, что наличие препарата, скорее всего, было вызвано употреблением местного мяса на базе команды в Мексике. Клубы игроков были проинформированы о ситуации, однако крайне маловероятно, что к ним будут применяться дальнейшие меры.
Кленбутерол используется бодибилдерами для сжигания жира при сохранении мышечной массы. В некоторых странах, включая Мексику, он используется в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных животных, особенно для увеличения массы крупного рогатого скота.
Сборная Туниса на групповом этапе чемпионата мира проиграла шведам (1:5), японцам (0:4) и нидерландцам (1:3).