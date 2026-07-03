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В Госдуме рассказали об особенностях трудоустройства подростков летом - РИА Новости, 03.07.2026
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03:48 03.07.2026 (обновлено: 09:48 03.07.2026)
В Госдуме рассказали об особенностях трудоустройства подростков летом

Свищев: работодатель обязан установить для подростков сокращенный рабочий день

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для несовершеннолетних установлен сокращенный рабочий день: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
  • Подростков запрещено привлекать к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и работе вахтовым методом.
  • Лица до 18 лет принимаются на работу только после обязательного медицинского осмотра, который проводится за счет работодателя, и далее ежегодно проходят медосмотр до достижения 18 лет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работодатель обязан устанавливать для подростков сокращенный рабочий день, кроме того, несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также к сверхурочной работе и работе вахтовым методом, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Как рассказал парламентарий, лето - это время, когда подростки активно занимаются поиском первой работы. По его словам, первая работа является важным шагом во взрослую жизнь. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству РФ, прием на работу несовершеннолетних имеет ряд принципиальных особенностей.
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"Для несовершеннолетних установлен сокращенный рабочий день. В возрасте до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе вахтовым методом", - сказал Свищев.
Депутат напомнил, что подросток с 14 лет может заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время, однако для этого требуется письменное согласие одного из родителей. По его словам, с 15 лет согласие родителей для приема на легкую работу, как правило, не требуется, а с 16 лет подросток может вступать в трудовые отношения на общих основаниях, за исключением работ, запрещенных для лиц моложе 18 лет.
"Оформление трудового договора - обязанность работодателя, а не право. Без договора работа считается нелегальной, и защитить права ребенка в случае конфликта будет невозможно", - добавил он.
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Свищев сообщил, что одним из обязательных условий при трудоустройстве подростков является предварительный медицинский осмотр. Он уточнил, что, согласно трудовому законодательству, лица до 18 лет принимаются на работу только после обязательного медицинского осмотра, при этом в дальнейшем, до достижения 18 лет, такие работники ежегодно проходят медосмотр. Парламентарий добавил, что все эти осмотры осуществляются за счет работодателя.
"Полностью запрещены тяжелые и опасные работы, подземные работы, а также труд, который может причинить вред нравственному развитию: игорный бизнес, ночные клубы, производство и торговля алкоголем, табаком, наркотическими средствами", - отметил Свищев.
По его словам, для несовершеннолетних не устанавливается испытательный срок.
"Кстати, во многих городах есть легальные и безопасные варианты для первой работы. Местные администрации ежегодно организуют биржи труда для подростков, уборка территорий, озеленение парков, помощь в библиотеках. Работа официальная, договор заключается, страховка есть. И ребенок не просто получает деньги, а приучается к порядку и уважению к чужому труду. Проверьте, какие программы действуют в вашем городе, это и надежно, и полезно", - заключил он.
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