СМИ: Рубио отклонил план главы Пентагона по сокращению войск в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация Трампа отклонила план Хегсета по сокращению контингента в Европе.

Министр войны и его заместитель выступают за частичный вывод войск из региона, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Китаю.

Предложение отклонили после того, как его показали Рубио и другим высокопоставленным чиновникам.

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Администрация президента США отклонила план главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению контингента в Европе, пишет газета Администрация президента США отклонила план главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению контингента в Европе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, министр войны и его заместитель Элбридж Колби активно выступают за частичный вывод войск из региона, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Китаю.

По данным WSJ, Хегсет хотел раскрыть детали своего предложения на встрече с высшим военным руководством НАТО в июне. Однако после того, как планы показали советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио и другим высокопоставленным чиновникам, от них отказались. Из-за этого шеф Пентагона ограничился лишь объявлением о пересмотре размещения сил.

Представитель ведомства Шон Парнелл пояснил в беседе с WSJ, что министр войны согласовал свою позицию с целями и повесткой американского президента и не хотел ограничивать пространство для его решений. Ожидается, что вопрос численности войск в регионе и расходы союзников по НАТО станет одной из тем встречи Трампа с лидерами альянса на следующей неделе.