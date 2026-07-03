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СМИ: Рубио отклонил план главы Пентагона по сокращению войск в Европе - РИА Новости, 03.07.2026
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09:50 03.07.2026 (обновлено: 10:19 03.07.2026)
СМИ: Рубио отклонил план главы Пентагона по сокращению войск в Европе

WSJ: администрация Трампа отклонила план Хегсета по сокращению войск в Европе

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа отклонила план Хегсета по сокращению контингента в Европе.
  • Министр войны и его заместитель выступают за частичный вывод войск из региона, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Китаю.
  • Предложение отклонили после того, как его показали Рубио и другим высокопоставленным чиновникам.
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Администрация президента США отклонила план главы Пентагона Пита Хегсета по сокращению контингента в Европе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, министр войны и его заместитель Элбридж Колби активно выступают за частичный вывод войск из региона, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Китаю.
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По данным WSJ, Хегсет хотел раскрыть детали своего предложения на встрече с высшим военным руководством НАТО в июне. Однако после того, как планы показали советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Марко Рубио и другим высокопоставленным чиновникам, от них отказались. Из-за этого шеф Пентагона ограничился лишь объявлением о пересмотре размещения сил.
Представитель ведомства Шон Парнелл пояснил в беседе с WSJ, что министр войны согласовал свою позицию с целями и повесткой американского президента и не хотел ограничивать пространство для его решений. Ожидается, что вопрос численности войск в регионе и расходы союзников по НАТО станет одной из тем встречи Трампа с лидерами альянса на следующей неделе.
В последнее время США все активнее критикуют организацию и ставят вопрос о ее будущем. Глава Белого дома не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность НАТО до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь Вашингтону в операции против Тегерана.
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