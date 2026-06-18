Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

По его словам, некоторые союзники могут "провалиться" в процессе.

Позже Хегсет пояснил, что ревизия предусматривает оценку расположения американских баз в Европе с точки зрения доступности. Основная цель — обеспечить надлежащее размещение американских войск "на континенте и по всему миру", добавил он.