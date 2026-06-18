Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон пересмотрит размещение сил в Европе.
- Проверка направлена в том числе на усиление ответственности НАТО за оборону региона и укрепление американских ВС.
- По словам главы ведомства Пита Хегсета, ее могут пройти не все союзники.
- Вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов, добавил он.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Пентагон пересмотрит размещение сил в Европе, заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет.
По его словам, некоторые союзники могут "провалиться" в процессе.
"В конечном счете проверка направлена как на улучшение структуры Вооруженных сил США, так и на укрепление НАТО 3.0", — добавил шеф Пентагона.
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При этом он отметил, что дальнейший вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов.
Позже Хегсет пояснил, что ревизия предусматривает оценку расположения американских баз в Европе с точки зрения доступности. Основная цель — обеспечить надлежащее размещение американских войск "на континенте и по всему миру", добавил он.
В последнее время США все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о ее будущем. Президент Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь Вашингтону в операции против Тегерана.