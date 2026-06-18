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Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе - РИА Новости, 18.06.2026
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11:00 18.06.2026 (обновлено: 14:51 18.06.2026)
Пентагон объявил о ревизии своих сил в Европе

Хегсет объявил о ревизии сил США в Европе

© Фото : U.S. Army / Sgt. Shaun RajasekarВоеннослужащие США во время учений Saber Strike 2026 в Польше
Военнослужащие США во время учений Saber Strike 2026 в Польше - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Shaun Rajasekar
Военнослужащие США во время учений Saber Strike 2026 в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон пересмотрит размещение сил в Европе.
  • Проверка направлена в том числе на усиление ответственности НАТО за оборону региона и укрепление американских ВС.
  • По словам главы ведомства Пита Хегсета, ее могут пройти не все союзники.
  • Вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов, добавил он.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Пентагон пересмотрит размещение сил в Европе, заявил глава американского военного ведомства Пит Хегсет.
"Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки", — сказал он на встрече глав министерств обороны стран — участниц организации.
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По его словам, некоторые союзники могут "провалиться" в процессе.
"В конечном счете проверка направлена как на улучшение структуры Вооруженных сил США, так и на укрепление НАТО 3.0", — добавил шеф Пентагона.
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При этом он отметил, что дальнейший вклад Вашингтона в альянс будет напрямую зависеть от увеличения оборонных расходов его членов.
Позже Хегсет пояснил, что ревизия предусматривает оценку расположения американских баз в Европе с точки зрения доступности. Основная цель — обеспечить надлежащее размещение американских войск "на континенте и по всему миру", добавил он.
В последнее время США все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о ее будущем. Президент Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход Штатов из альянса. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь Вашингтону в операции против Тегерана.
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