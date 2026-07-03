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Симоньян рассказала, как наградят бойца СВО, спасшего женщину из пожара - РИА Новости, 03.07.2026
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22:25 03.07.2026
Симоньян рассказала, как наградят бойца СВО, спасшего женщину из пожара

Симоньян: спасший женщину из пожара боец СВО получит премию Кеосаяна

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий Александр, участвующий в специальной военной операции, спас женщину из пожара в Калининградской области.
  • Он получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области, где он снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.
"Боец СВО, который, несмотря на осколки от снарядов в ногах, спас из пожара женщину в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна", - написала Симоньян в "Максе".
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, а также двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей.
Хайрулло Ибадуллаев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, получил премию имени Кеосаяна
23 февраля, 21:34
 
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