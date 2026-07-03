Симоньян рассказала, как наградят бойца СВО, спасшего женщину из пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащий Александр, участвующий в специальной военной операции, спас женщину из пожара в Калининградской области.

Он получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области , где он снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.

"Максе". "Боец СВО, который, несмотря на осколки от снарядов в ногах, спас из пожара женщину в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна", - написала Симоньян

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.