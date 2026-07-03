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Глава Мордовии отметил важность индивидуального похода к ветеранам СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:53 03.07.2026
Глава Мордовии отметил важность индивидуального похода к ветеранам СВО

Здунов отметил важность индивидуального похода к ветеранам СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости индивидуального подхода к каждому ветерану специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы республики.
Совершенствование подходов к социализации и поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на Совете Приволжского федерального округа.
"Участники заседания обсудили подготовку инфраструктуры субъектов страны к возвращению ветеранов специальной военной операции, их переподготовку и трудоустройство, развитие цифровой экосистемы поддержки участников СВО и членов их семей, подходы к организации медицинской помощи, в том числе и психолого-психиатрической, и реабилитации", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Здунов рассказал об опыте Мордовии по оказанию медицинских услуг бойцам СВО. Он отметил, что медицинская помощь ветеранам СВО всеми учреждениями здравоохранения оказывается вне очереди – организованы "зеленые коридоры", за каждым закреплен специальный координатор.
"В Мордовии высокий процент сельского населения, поэтому для нас важно медицинскую помощь приблизить к людям. Действуют выездные формы работы. У нас одна якорная медицинская организация. Это позволяет проводить диспансеризацию в 2 этапа за один день – социальные координаторы приглашают ветеранов, предоставляем транспорт. Обследование проводится за 3-4 часа с учетом КТ и МРТ", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Ветераны СВО могут выбрать любую медицинскую организацию, которая находится рядом с местом проживания. Здунов обратил внимание, что многие бойцы берутся под диспансерное наблюдение после диспансеризации.
"Медицинская реабилитация проходит в три этапа: первый - непосредственно после проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств; второй – в условиях круглосуточного стационара в семи медицинских организациях; третий – в 20 кабинетах в амбулаторных условиях и в дневных стационарах", - отмечается в сообщении.
При необходимости участникам СВО оказывается паллиативная медицинская помощь – кроме стационаров работают шесть выездных патронажных бригад, оказывающих помощь на дому.
"Санаторно-курортное лечение можно пройти в своем регионе – для этого определены организации, а территориальная программа госгарантий обеспечивает оказание бесплатной медицинской помощи. Проводится психологическая реабилитация, есть телефон доверия экстренной психологической помощи", - сообщили в пресс-службе главы Мордовии.
Также ветеранам СВО оказывают услуги зубопротезирования, льготного обеспечения лекарствами и эндопротезирование суставов - для этого выделены дополнительные средства из республиканского бюджета.
"Главный принцип – это индивидуальный подход к каждому ветерану в соответствии с психологическим состоянием, условиями труда и желанием заниматься спортом", - подытожил глава Мордовии.
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Республика МордовияАртем ЗдуновСВО
 
 
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