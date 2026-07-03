ВСУ за неделю потеряли более 3140 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3140 военных, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.