В Калининграде суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 20 мая 2026 года в аэропорту "Храброво" нетрезвая 43-летняя женщина открыла аварийный люк в самолете, готовившемся к вылету в Санкт-Петербург.
- Двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел с задержкой.
- Уголовное дело в отношении пассажирки поступило в Гурьевский районный суд, ее действия квалифицированы по статье 267.1 УК РФ.
КАЛИНИНГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете, который готовился вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент произошел 20 мая 2026 года в аэропорту "Храброво" на борту самолета, готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. По версии следствия, нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Х. после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его. Женщину сняли с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой.
"В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете. Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".
Отмечается, что действия обвиняемой Х. следствием квалифицированы по статье 267.1 УК РФ - совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих эксплуатации транспортных средств.