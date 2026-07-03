Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 03.07.2026
В Калининграде суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете

Суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете в Калининграде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 20 мая 2026 года в аэропорту "Храброво" нетрезвая 43-летняя женщина открыла аварийный люк в самолете, готовившемся к вылету в Санкт-Петербург.
  • Двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел с задержкой.
  • Уголовное дело в отношении пассажирки поступило в Гурьевский районный суд, ее действия квалифицированы по статье 267.1 УК РФ.
КАЛИНИНГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд рассмотрит дело пассажирки, открывшей люк в самолете, который готовился вылететь из Калининграда в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент произошел 20 мая 2026 года в аэропорту "Храброво" на борту самолета, готовившегося к вылету в Санкт-Петербург. По версии следствия, нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга Х. после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его. Женщину сняли с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от перелета, а самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой.
"В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете. Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию", - говорится в сообщении областного суда на платформе "Макс".
Отмечается, что действия обвиняемой Х. следствием квалифицированы по статье 267.1 УК РФ - совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих эксплуатации транспортных средств.
Самолет компании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом S7 в Якутии
30 июня, 14:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала