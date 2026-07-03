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Блогер из Дагестана выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе - РИА Новости, 03.07.2026
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07:43 03.07.2026
Блогер из Дагестана выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе

Блогер выиграла суд у продавца, использовавшего ее фото на маркетплейсе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Дагестане признал незаконным использование фотографии блогера без ее разрешения.
  • Продавец использовал личные фотографии блогера в карточке товара на маркетплейсе, удалив водяные знаки и изменив цвет шарфа на снимке с помощью нейросети.
  • Суд обязал продавца прекратить использование фотографий и удалить их с маркетплейса, а также взыскать в пользу блогера пять тысяч рублей компенсации морального вреда.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане встал на сторону блогера, чью фотографию продавец использовал в карточке товара на маркетплейсе без разрешения, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, блогер публиковала личные фотографии в соцсетях с водяными знаками и никнеймом. Индивидуальный предприниматель, продававший товары на одном из крупнейших маркетплейсов, использовал эти изображения, удалил с них водяные знаки, а также с помощью нейросети изменил цвет шарфа на снимке.
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По мнению блогера, такие действия вводили потребителей в заблуждение, создавая ложное впечатление о ее причастности к продаже или рекомендации товара, указано в материалах. После того как продавец проигнорировал досудебную претензию, она обратилась в суд с иском о защите изображения гражданина и взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Суд согласился с доводами истицы и признал использование ее изображения без разрешения незаконным. Предпринимателя обязали прекратить использование фотографий и удалить их с маркетплейса, также в пользу блогера взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда, заключается в материалах.
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