Блогер из Дагестана выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Дагестане признал незаконным использование фотографии блогера без ее разрешения.

Продавец использовал личные фотографии блогера в карточке товара на маркетплейсе, удалив водяные знаки и изменив цвет шарфа на снимке с помощью нейросети.

Суд обязал продавца прекратить использование фотографий и удалить их с маркетплейса, а также взыскать в пользу блогера пять тысяч рублей компенсации морального вреда.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд в Дагестане встал на сторону блогера, чью фотографию продавец использовал в карточке товара на маркетплейсе без разрешения, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из материалов, блогер публиковала личные фотографии в соцсетях с водяными знаками и никнеймом. Индивидуальный предприниматель, продававший товары на одном из крупнейших маркетплейсов, использовал эти изображения, удалил с них водяные знаки, а также с помощью нейросети изменил цвет шарфа на снимке.

По мнению блогера, такие действия вводили потребителей в заблуждение, создавая ложное впечатление о ее причастности к продаже или рекомендации товара, указано в материалах. После того как продавец проигнорировал досудебную претензию, она обратилась в суд с иском о защите изображения гражданина и взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.