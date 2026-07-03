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Бацарашкина и Екимов завоевали золото на ЧР по пулевой стрельбе - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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21:34 03.07.2026
Бацарашкина и Екимов завоевали золото на ЧР по пулевой стрельбе

Бацарашкина и Екимов завоевали золото на чемпионате России по пулевой стрельбе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВиталина Бацарашкина
Виталина Бацарашкина - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Виталина Бацарашкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виталина Бацарашкина победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России.
  • Леонид Екимов занял первое место в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров среди мужчин.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина победительницей соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России, который проходит в подмосковном Игнатове.
Второе место заняла Софья Никулина, третье - Дарья Исакова.
У мужчин в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров победил Леонид Екимов, серебро завоевал Илья Суханов, бронзу - Александр Алифиренко.
Чемпионат России завершится 11 июля.
Олимпиада-2020. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанная команда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россияне завоевали серебро в смешанных командах на юниорском ЧМ по стрельбе
25 июня, 16:58
 
СпортСтрелковый спортВиталина БацарашкинаЛеонид Екимов
 
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