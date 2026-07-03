Бацарашкина и Екимов завоевали золото на ЧР по пулевой стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виталина Бацарашкина победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России.
- Леонид Екимов занял первое место в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров среди мужчин.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина победительницей соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России, который проходит в подмосковном Игнатове.
Второе место заняла Софья Никулина, третье - Дарья Исакова.
У мужчин в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров победил Леонид Екимов, серебро завоевал Илья Суханов, бронзу - Александр Алифиренко.
Чемпионат России завершится 11 июля.