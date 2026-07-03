СМИ: Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если возникнут новые вопросы для обсуждений, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника США.