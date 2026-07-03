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СМИ: Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину - РИА Новости, 03.07.2026
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11:28 03.07.2026 (обновлено: 11:33 03.07.2026)
СМИ: Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину

NYT: Уиткофф и Кушнер готовы поехать в РФ и на Украину, если будут новые темы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если возникнут новые вопросы для обсуждений, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника США.
"Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений", - говорится в публикации.
В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.
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