СМИ: Уиткофф и Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если возникнут новые вопросы для обсуждений, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника США.
"Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений", - говорится в публикации.
В июне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.