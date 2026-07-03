Тело пропавшей девочки нашли в лесополосе в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Девочка пропала в четверг, уйдя с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Тело пропавшей в четверг 12-летней девочки обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщает СК России.

Установлено, что в четверг несовершеннолетняя ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района и не вернулась.

"Тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Следственными органами расследуется уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки.