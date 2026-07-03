Рейтинг@Mail.ru
Тело пропавшей девочки нашли в лесополосе в Ленинградской области - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 03.07.2026 (обновлено: 16:20 03.07.2026)
Тело пропавшей девочки нашли в лесополосе в Ленинградской области

СК: тело пропавшей девочки нашли в лесополосе в Ленинградской области

© СК РФМесто обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области. 3 июля 2026
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© СК РФ
Место обнаружения тела пропавшей девочки в Ленинградской области. 3 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.
  • Девочка пропала в четверг, уйдя с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Тело пропавшей в четверг 12-летней девочки обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщает СК России.
Установлено, что в четверг несовершеннолетняя ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района и не вернулась.
"Тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Следственными органами расследуется уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки.
Сообщается, что незамедлительно на место происшествия выехали руководитель СУ СК России по Ленинградской области Сергей Сазин, а также следственно-оперативная группа.
На месте обнаружения тела 14-летнего мальчика в пруду в районе Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В московском пруду нашли тело подростка
2 июля, 16:56
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияТосненский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала