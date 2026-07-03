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Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
19:17 03.07.2026
Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер, первая ракетка мира, обыграл Дженсона Бруксби в третьем круге Уимблдона со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
  • В четвертом круге Синнер встретится с Синтаро Мотидзуки, который обыграл Рафаэля Ходара со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Дженсона Бруксби в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Бруксби занимает 81-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 16:40
Завершен
Янник Синнер
3 : 06:46:36:4
Дженсон Бруксби
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге Синнер встретится с японцем Синтаро Мотидзуки, который обыграл испанца Рафаэля Ходара (23-й номер посева) со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.
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