Крамник подаст апелляцию на решение FIDE о его дисквалификации

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Крамник заявил о намерении подать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации.

Он считает, что в деле было допущено множество нарушений регламента FIDE.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник заявил о намерении подать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации.

В пятницу Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно.

"Я только что ознакомился с текстом решения комиссии по этике. Я заранее подготовил текст своей апелляции, которую намерен подать в ближайшие дни. Я дополню его новыми пунктами, касающимися многочисленных процессуальных и других нарушений, о которых я узнал из сегодняшнего документа. Не вдаваясь в подробности, число грубых нарушений основных статей регламента FIDE , совершенных комиссией по этике в этом деле, исчисляется десятками", - написал Крамник на своей странице в соцсети Х

"Я абсолютно уверен, что этот незаконный вердикт в конечном итоге будет отменен, и я намерен довести до конца все необходимые разбирательства, чтобы восстановить справедливость и, в частности, свою репутацию. Вопиющее и неприкрытое беззаконие должно быть и будет наказано", - добавил он.

Крамник отметил, что FIDE противоречит самой себе, заявляя, что доказательства шахматиста по поводу подозрений в мошенничестве, не перешли за недопустимый порог. "Кстати, после рассмотрения лишь части моих доказательств в отношении моих публичных опасений по поводу Даниэля Народицкого в вердикте комиссии говорится: "Эти элементы доказательств вполне соответствуют порогу "приемлемых оснований для разумного подозрения в мошенничестве". Решение также не предоставляет ни малейшего доказательства каких-либо неправомерных действий в отношении Давида Навары и не оспаривает представленные мной доказательства обратного. Почему же тогда виновен, можно было бы разумно спросить. Ответ очевиден: просто потому что", - заявил Крамник.