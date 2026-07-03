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Крамник подаст апелляцию на решение FIDE о его дисквалификации - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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18:15 03.07.2026 (обновлено: 18:46 03.07.2026)
Крамник подаст апелляцию на решение FIDE о его дисквалификации

Гроссмейстер Крамник подаст апелляцию на решение FIDE о его дисквалификации

© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"Российский гроссмейстер Владимир Крамник
Российский гроссмейстер Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"
Российский гроссмейстер Владимир Крамник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Крамник заявил о намерении подать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации.
  • Он считает, что в деле было допущено множество нарушений регламента FIDE.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник заявил о намерении подать апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации.
В пятницу Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно.
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"Я только что ознакомился с текстом решения комиссии по этике. Я заранее подготовил текст своей апелляции, которую намерен подать в ближайшие дни. Я дополню его новыми пунктами, касающимися многочисленных процессуальных и других нарушений, о которых я узнал из сегодняшнего документа. Не вдаваясь в подробности, число грубых нарушений основных статей регламента FIDE, совершенных комиссией по этике в этом деле, исчисляется десятками", - написал Крамник на своей странице в соцсети Х.
"Я абсолютно уверен, что этот незаконный вердикт в конечном итоге будет отменен, и я намерен довести до конца все необходимые разбирательства, чтобы восстановить справедливость и, в частности, свою репутацию. Вопиющее и неприкрытое беззаконие должно быть и будет наказано", - добавил он.
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Крамник отметил, что FIDE противоречит самой себе, заявляя, что доказательства шахматиста по поводу подозрений в мошенничестве, не перешли за недопустимый порог. "Кстати, после рассмотрения лишь части моих доказательств в отношении моих публичных опасений по поводу Даниэля Народицкого в вердикте комиссии говорится: "Эти элементы доказательств вполне соответствуют порогу "приемлемых оснований для разумного подозрения в мошенничестве". Решение также не предоставляет ни малейшего доказательства каких-либо неправомерных действий в отношении Давида Навары и не оспаривает представленные мной доказательства обратного. Почему же тогда виновен, можно было бы разумно спросить. Ответ очевиден: просто потому что", - заявил Крамник.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
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Международная федерация шахмат (FIDE)Владимир КрамникСпортШахматы
 
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