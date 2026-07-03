Роналду опроверг слова о завершении карьеры в сборной Португалии после ЧМ

"Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После турнира - независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю со своей семьей и затем приму решение, которое сочту правильным. Я больше не принимаю решения сгоряча - теперь ко всему подхожу спокойно и взвешенно. А сейчас нужно просто наслаждаться этим моментом", - приводит слова Роналду A Bola.