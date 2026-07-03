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Роналду опроверг слова о завершении карьеры в сборной Португалии после ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
08:16 03.07.2026
Роналду опроверг слова о завершении карьеры в сборной Португалии после ЧМ

Роналду опроверг слова о завершении карьеры в сборной Португалии после ЧМ-2026

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду опроверг слова своей сестры о том, что он завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира.
  • В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании 6 июля в Далласе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду опроверг слова своей сестры певицы Кати Авейру, заявившей, что он завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира по футболу 2026 года.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира. Перед матчем Авейру сообщила, что Роналду завершит карьеру в сборной Португалии в скором времени, подчеркнув, что располагает информацией из надежного источника.
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"Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После турнира - независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю со своей семьей и затем приму решение, которое сочту правильным. Я больше не принимаю решения сгоряча - теперь ко всему подхожу спокойно и взвешенно. А сейчас нужно просто наслаждаться этим моментом", - приводит слова Роналду A Bola.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.
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ФутболСпортПортугалияХорватияТоронтоКриштиану Роналду
 
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