Путин поручил провести мероприятия, посвященные 100-летию ДОСААФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил провести в 2026–2027 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия организации ДОСААФ России.
- Министерству обороны поручено в двухмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования.
- Федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении события.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в 2026-2027 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ), соответствующий указ размещен на официальном портале официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2027 году 100-летием Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" постановляю: Провести в 2026-2027 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летию организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", - говорится в документе.
Кроме того, согласно указу, министерству обороны РФ в двухмесячный срок поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении события.