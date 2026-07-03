Путин поручил провести мероприятия, посвященные 100-летию ДОСААФ

"В связи с исполняющимся в 2027 году 100-летием Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" постановляю: Провести в 2026-2027 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летию организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", - говорится в документе.