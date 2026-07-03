Экс-тренер "Тоттенхэма" возглавил "Аль-Наср"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийца Ангелоса Постекоглу назначили на пост главного тренера саудовского «Аль-Насра».
- Соглашение с тренером рассчитано на два сезона.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Саудовский "Аль-Наср" назначил на пост главного тренера австралийца Ангелоса Постекоглу, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.
В конце мая "Аль-Наср" объявил об уходе португальца Жорже Жезуша с поста главного тренера. Под его руководством команда стала чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.
Постекоглу 60 лет, он был уволен из английского "Ноттингема" в октябре 2025 года. Ранее он возглавлял другой клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) - "Тоттенхэм", под его руководством "шпоры" впервые за 17 лет завоевали титул, выиграв Лигу Европы. В разные периоды карьеры Постекоглу также работал с рядом австралийских клубов, сборной Австралии, греческим "Панахаики", японским клубом "Иокогама Ф. Маринос" и шотландским "Селтиком".