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Глава МИД Польши отказался рассказать об итогах встречи с Сибигой - РИА Новости, 03.07.2026
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17:21 03.07.2026
Глава МИД Польши отказался рассказать об итогах встречи с Сибигой

Глава МИД Польши Сикорский отказался комментировать встречу с Сибигой

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
  • Андрей Сибига прибыл в МИД Польши и провел там около двух часов, после чего отказался общаться с прессой.
  • Радослав Сикорский подчеркнул, что дипломатия требует тишины и обсуждения вопросов в соответствующих кругах.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Варшаву на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников.
В пятницу Сибига во главе украинской делегации прибыл в МИД Польши, где провел около двух часов. Выйдя из здания МИД, он отказался общаться с прессой и не ответил ни на один вопрос ожидающих его журналистов.
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"В этом случае более чем когда-либо дипломатия хочет тишины, а не публичных демонстраций", - сказал Сикорский журналистам, неоднократно, задававшим вопросы о подробностях встречи глав МИД Польши и Украины.
На вопрос, какие он поставил условия во время встречи в пятницу, Сикорский ответил: "Позвольте, я буду вести переговоры об этом с министром Сибигой, а не с вами".
"Дипломатия делается в соответствующих кругах, и она требует того, чтобы эмоции стихли, чтобы страны думали о своих настоящих интересах, а не оставляли это политическим торговцам", - заключил он.
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