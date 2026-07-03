Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Андрей Сибига прибыл в МИД Польши и провел там около двух часов, после чего отказался общаться с прессой.

Радослав Сикорский подчеркнул, что дипломатия требует тишины и обсуждения вопросов в соответствующих кругах.

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Варшаву на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников.

В пятницу Сибига во главе украинской делегации прибыл в МИД Польши, где провел около двух часов. Выйдя из здания МИД, он отказался общаться с прессой и не ответил ни на один вопрос ожидающих его журналистов.

"В этом случае более чем когда-либо дипломатия хочет тишины, а не публичных демонстраций", - сказал Сикорский журналистам, неоднократно, задававшим вопросы о подробностях встречи глав МИД Польши и Украины

На вопрос, какие он поставил условия во время встречи в пятницу, Сикорский ответил: "Позвольте, я буду вести переговоры об этом с министром Сибигой, а не с вами".

"Дипломатия делается в соответствующих кругах, и она требует того, чтобы эмоции стихли, чтобы страны думали о своих настоящих интересах, а не оставляли это политическим торговцам", - заключил он.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.