Глава МИД Польши отказался рассказать об итогах встречи с Сибигой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
- Андрей Сибига прибыл в МИД Польши и провел там около двух часов, после чего отказался общаться с прессой.
- Радослав Сикорский подчеркнул, что дипломатия требует тишины и обсуждения вопросов в соответствующих кругах.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался рассказать об итогах встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим в Варшаву на фоне скандала с героизацией Киевом нацистских преступников.
В пятницу Сибига во главе украинской делегации прибыл в МИД Польши, где провел около двух часов. Выйдя из здания МИД, он отказался общаться с прессой и не ответил ни на один вопрос ожидающих его журналистов.
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На вопрос, какие он поставил условия во время встречи в пятницу, Сикорский ответил: "Позвольте, я буду вести переговоры об этом с министром Сибигой, а не с вами".
"Дипломатия делается в соответствующих кругах, и она требует того, чтобы эмоции стихли, чтобы страны думали о своих настоящих интересах, а не оставляли это политическим торговцам", - заключил он.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
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* Запрещенная в России экстремистская организация